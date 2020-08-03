Суд арестовал жену расчлененного рэпера Энди Картрайта Марину Кохал на два месяца — до 30 сентября. Из зала суда она отправляется в СИЗО.

Напомним, останки рэпера были найдены найдены в квартире в Петербурге, позже появился важный свидетель — девушка, с которой музыкант состоял в близких отношениях.

Их роман, как сообщают “Невские новости”, длился более года. Музыкант планировал развестись со своей женой. Следователи полагают, что обвиняемая по делу супруга Марина Кохал могла узнать о романе и планах музыканта.