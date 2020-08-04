Защита обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге обжалует решение о ее аресте

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге, обжалует решение об аресте, сообщил журналистам ее адвокат Сергей Лукьянов.
По словам адвоката, матери погибшего, «обвинение обоснованно и подтверждается»
По его словам, мотив убийства был озвучен сегодня, «этот мотив – ревность».
В понедельник жена погибшего рэпера из Украины была арестована на два месяца по делу о его убийстве.
Ранее в Петербурге Кохал — супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России «Убийство».
По данным СК, обвиняемая не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу».