Жители Тосненского района останутся на трое суток без воды

В Тосненском районе стартует ремонт водовода. Вода будет подаваться из резервных источников утром и вечером, а также привозится Леноблводоканалом.

Аварийные работы на Невско-Тосненском водоводе стартуют сегодня, 4 августа, в 10 утра и продлятся до 11.30 7 августа. Под отключение холодного водоснабжения попадают город Никольское, деревня Пустынка, поселки Ульяновка и Красный Бор.

С 7 до 8 часов и с 20 до 21.30 холодная вода будет подаваться из резервуаров чистой воды. Кроме того, 10 автоцистерн ГУП Леноблводоканал будут ежедневно с 10 до 22 часов подвозить питьевую воду с начала до полного завершения работ. Адреса стоянки цистерн можно посмотреть по ссылке.

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Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. Компания уже работает в 4 из 18 районов Ленобласти. До конца 2020 года стартует работа в Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в поселениях Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Тосненского районов