Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 32 тыс, выздоровели 23,7 тыс

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 32 тысячи, при этом выздоровели более 23,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 32 103 случая заражения COVID-19. Скончались 2084 человека. Выздоровело 23 712 человек», — говорится в сообщении.

Вам будет интересно Стало известно, где 4 августа зафиксированы 32 новых случая коронавируса в Ленобласти Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 32 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 022, выздоровели 4 160.... 04.08.2020 139

За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовано на коронавирус 9814 человек. Под медицинским наблюдением находится 869 человек, из них 546 – на самоизоляции, 323 – контактные.