Мужчина закопал по горло в землю убитого током сына во Всеволожском районе

В полицию поступило сообщение о том, что лица неславянской внешности закапывают человеческое тело в СНТ «Хрустальное» Всеволожского района.

На место прибыли полицейские и действительно обнаружили закопанный по голову труп молодого человека. По предварительным данным, незадолго до этого отец с сыном неподалеку красили трансформаторную будку и младшего ударило током — он скончался на месте.

На место приехали медики, осмотрели тело и констатировали смерть. Позже мужчины начали закапывать тело и эта информация попала к правоохранителям, сообщают «Невские новости».