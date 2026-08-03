Жители Ленобласти, имеющие долги за электроэнергию, начали получать уведомления на портале Госуслуг.

В уведомлениях указана сумма долга и срок его оплаты. Это позволит избежать ограничений электроснабжения и судебных разбирательств. Новшество внедрила Петербургская сбытовая компания.

По информации компании, в Ленобласти около 149 тысяч должников за электроэнергию, из них более 56,6 тысяч потребителей имеют задолженность в размере более 5 тысяч рублей.

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Петербургская сбытовая компания напоминает, что просрочка платежей приводит к дополнительным расходам. Неплательщикам придется оплатить не только основной долг, но и услуги по отключению и последующему подключению электроэнергии (2 950 рублей), а при взыскании задолженности через суд — еще и государственную пошлину.