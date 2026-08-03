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Жителям Ленобласти начали приходить уведомления о задолженности за электроэнергию через Госуслуги

Жители Ленобласти, имеющие долги за электроэнергию, начали получать уведомления на портале Госуслуг.

Жителям Ленобласти начали приходить уведомления о задолженности за электроэнергию через Госуслуги - В уведомлениях указана сумма долга и срок его оплаты. Это позволит избежать ограничений электроснабж
Фото: ivbg. ru

В уведомлениях указана сумма долга и срок его оплаты. Это позволит избежать ограничений электроснабжения и судебных разбирательств. Новшество внедрила Петербургская сбытовая компания.

По информации компании, в Ленобласти около 149 тысяч должников за электроэнергию, из них более 56,6 тысяч потребителей имеют задолженность в размере более 5 тысяч рублей.

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30.07.2026
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Петербургская сбытовая компания напоминает, что просрочка платежей приводит к дополнительным расходам. Неплательщикам придется оплатить не только основной долг, но и услуги по отключению и последующему подключению электроэнергии (2 950 рублей), а при взыскании задолженности через суд — еще и государственную пошлину.

Теги

задолженность АО «Петербургская сбытовая компания» долг электроэнергия Ленобласть
Новости Социум

Началась прямая линия с губернатором в Ленинградской области Александром Дрозденко

Глава региона будет отвечать на вопросы жителей в течение часа.

Началась прямая линия с губернатором в Ленинградской области Александром Дрозденко - Глава региона будет отвечать на вопросы жителей в течение часа.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

В понедельник, 3 августа, губернатор Ленинградской области проводит прямую линию с жителями. С 16 до 17 часов глава региона ответит на вопросы земляков в прямом эфире. 

Номера для связи:

  • 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

  • 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

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