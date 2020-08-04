Комитет госзаказа Ленинградской области объявил тендер на выбор подрядчика для рекультивации свалки бытовых отходов в деревне Ракопежи у СНТ «Березовая роща» Сосновоборского городского округа.

Согласно условиям контракта, он должен будет завершить рекультивацию к декабрю 2021 года. На это руководство региона готово выделить 243,7 млн рублей.

Заказчиком работ выступает Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами. Подрядчика должны выбрать конкурсным отбором 3 сентября, сообщает RosTender.info.