Министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что с 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу.

Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120. Выплаты получат более 45 тысяч человек, их средний размер составит 23 тысячи рублей в месяц.

Министр потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное выполнение приказа.