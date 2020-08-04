Доступно не всем: названы условия для получения шенгенской визы

Ассоциация туроператоров России сообщает, что визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако шенген могут получить не все.

Так, например, получить визу в Данию смогут туристы, цель поездки которых входит в список, размещенный на сайте полиции страны. При этом дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020-го. Тем временем визовый центр Италии в Москве принимает документы только на оформление рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз, а также виз по семейным мотивам и для повторного въезда.

Визовые центры Чехии будут принимать документы только от членов семьи граждан ЕС, от лиц для въезда в интересах страны, граждан, осуществляющих международные транзитные перевозки или приезжающих с гуманитарными целями, а также для сезонных рабочих.

На визу от Финляндии могут рассчитывать студенты и заявители по профессиональным основаниям или семейным обстоятельствам для постоянного проживания.

Ранее ivbg.ru писал, что 1 августа Россия открыла границу с Абхазией. Решение об открытии государственной границы России с Абхазией принял оперштаб по борьбе с COVID-19.