В Ленобласти 33 новых случая заражения коронавирусом — данные на 5 августа

В Ленобласти на утро 5 августа зафиксировали 33 новых случая коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 5 204 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 1 342 случая (25,8%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 866 627 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 139 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 14 490 человек. При этом за сутки выздоровели 7 555 человек, общее число выписанных — 669 026.