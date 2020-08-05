Житель Всеволожска до смерти избил свою жену, а вину свалил на коллекторов

Во Всеволожском районе Ленобласти 4 августа задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина до смерти избил свою супругу, а вину свалил на коллекторов.

Полицейские установили, что двумя днями ранее во время застолья между супругами вспыхнула ссора и мужчина начал избивать женщину руками. От полученных травм жена скончалась. Обратившись в полицию, 60-летний житель Всеволожска, утверждал, что к нему домой на улице Героев якобы пришли коллекторы, которые и нанесли смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый изолирован на двое суток, решается вопрос о мере пресечения.