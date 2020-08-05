В Ленобласти выявили превышение допустимого уровня радиации

Роспотребнадзор в некоторых регионах России зафиксировал повышенный уровень природного излучения – радиации. В их список попала и Ленобласть.

Речь идет о радоне — радиоактивном газе природного происхождения. Специалисты отметили, что уран содержится во всех видах горных пород, почв и при его распаде образуется летучее вещество. Так, в Ленобласти зарегистрированы превышения гигиенического норматива по среднегодовой ЭРОА радона в помещениях эксплуатируемых жилых и общественных зданий.

В Роспотребнадзоре Ленобласти прокомментировали эту информацию и отметили, что уровень радиации в регионе соответствует средним многолетним значениям, а радиационная обстановка находится на постоянном оперативном контроле.