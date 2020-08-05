В Гатчине задержали украинца, разыскиваемого на родине за кражу более 27 млн рублей

Гражданин Украины провел в бегах почти треть своей жизни. На родине молодого человека разыскивают с 2012 года.

24-летнего гражданина Украины, приехавшего в Россию из Винницы, задержали в Гатчине. Выяснилось, что когда ему было 18 лет, он с товарищами вынес из коттеджа в родном городе почти 700 тысяч гривен, в переводе на рубли это более 27 миллионов.

Ранее мы сообщали, что кондитер из Волхова находился в федеральном розыске за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – его задержали случайно.