Жительница Мурино, попытавшаяся избавиться от младенца, просит вернуть ребенка

Ранее ivbg.ru писал, что обезумевшая мать из Мурино попыталась избавиться от пятимесячного ребенка, сначала она подбросила его соседям, но те вернули подкидыша обратно. Тогда она позвонила в скорую и сообщила, что избила малыша.

Как пишут “Невские новости”, оставить дочь она хотела, так как испытывает семейные трудности и у нее безвыходная ситуация. По ее словам, отец семейства “пьет, ничего не делает и денег домой не приносит”. При этом выяснилось, что женщина вновь беременна — срок 11 недель.

Сейчас она находится в полиции, ей грозит лишение родительских прав. Однако сейчас она просит вернуть ребенка обратно.