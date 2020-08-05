Лучших строителей Ленобласти наградили в преддверии профессионального праздника

С начала года в Ленобласти введено более миллиона квадратных метров жилья.

Обращаясь к строителям, Александр Дрозденко отметил, что несмотря на ограничения строительный комплекс продолжает развиваться. И отметил, что Ленобласть — регион большой застройки.

“Стройка — это жизнь, каждый рубль, вложенный в метр жилья или в объекты промышленного строительства дает от 7 до 10 рублей вложений в другие отрасли: это электрика, электроника, производство инертных материалов, работа транспортных компаний, производство стройматериалов и другие отрасли”, — подчеркнул Александр Дрозденко.

По традиции, в преддверии Дня строителя отличникам отрасли вручили ведомственные награды и благодарности.