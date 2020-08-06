Водитель такси с пассажирами врезался в грузовик на КАД – видео

Таксист госпитализирован с травмами головы. Также пострадал пассажир автомобиля.

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Источник: 78.ru

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, авария произошла днём 5 августа на 62-м км внутреннего кольца КАД. Водитель автомобиля сервиса «Яндекс.Такси» не успел затормозить перед другим ДТП и влетел в фуру Scania.

В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир такси с травмами различной степени тяжести.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.