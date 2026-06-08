Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины.
В Выборгском районе из Финского залива извлекли тела двоих человек. По факту трагедии Следственный комитет проводит проверку.
По информации ведомства, тела 63-летнего мужчины и 61-летней женщины обнаружили вблизи поселка Озерки Приморского городского поселения.
«По предварительным данным, 30 мая 2026 года потерпевшие отправились на рыбалку на надувной лодке в акваторию Финского залива, после чего перестали выходить на связь. Предварительная причина смерти – утопление», – указано в сообщении.
Следователи проводят проверку, назначены экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
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