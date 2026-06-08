Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.

На прошедших выходных в Ленинградской области произошло 256 аварий. Об этом 8 июня сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В результате 20 ДТП травмы получили 29 человек, включая троих детей. Также зафиксирован один летальный случай.

В Петербурге за тот же период произошло 692 аварии, в которых пострадали 53 человека, в том числе трое детей. Два участника аварий скончались.