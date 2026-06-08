weather 22°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / Тела двоих человек обнаружили в Финском заливе

Новости Происшествия

Тела двоих человек обнаружили в Финском заливе

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины.

В Выборгском районе из Финского залива извлекли тела двоих человек. По факту трагедии Следственный комитет проводит проверку.

По информации ведомства, тела 63-летнего мужчины и 61-летней женщины обнаружили вблизи поселка Озерки Приморского городского поселения.

«По предварительным данным, 30 мая 2026 года потерпевшие отправились на рыбалку на надувной лодке в акваторию Финского залива, после чего перестали выходить на связь. Предварительная причина смерти – утопление», – указано в сообщении.

Следователи проводят проверку, назначены экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Вам будет интересно
Мужчина утонул в карьере в Кировске
Утром 7 июня в поисково-спасательный отряд города Шлиссельбург поступила информация об утонувшем мужчине в карьере города Кировск. Фото: аварийно-спас...
08.06.2026
166

Фото на миниатюре: magnific

Теги

ds Выборгский район финский залив Следственный комитет
Новости Происшествия Главное

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные

Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные - Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.
Фото: МЧС ЛО/ Архив

На прошедших выходных в Ленинградской области произошло 256 аварий. Об этом 8 июня сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В результате 20 ДТП травмы получили 29 человек, включая троих детей. Также зафиксирован один летальный случай.

В Петербурге за тот же период произошло 692 аварии, в которых пострадали 53 человека, в том числе трое детей. Два участника аварий скончались. 

Вам будет интересно
Мужчина с собакой погибли под колесами каршеринга на КАД
Автомобиль каршеринга насмерть сбил мужчину и его собаку на КАД в районе Шушар в ночь на 7 июня около 01:35. За рулем арендованной машины находился во...
07.06.2026
372

Теги

Аварии в Ленобласти

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Перечислены самые подделываемые товары в России
Перечислены самые подделываемые товары в России

22:30 07.06.2026

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня
На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня

06:22 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться