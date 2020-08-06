Роспотребнадзор предложил властям Санкт-Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений

Руководство федерального Роспотребнадзора предложило администрации Санкт-Петербурга переходить ко второму этапу снятия ограничений из-за распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«В целом, действительно, ситуация улучшается. Буквально на днях мы получили письмо от главного санитарного врача, которая предлагает нам переход на второй этап снятия ограничений… Мы консультируемся с главными врачами, с медицинским сообществом, а также сегодня рассматривали вопрос на межведомственной рабочей группе», — сказал он.

По словам Эргашева, при этом Санкт-Петербург готов к развитию негативного сценария распространения коронавируса, вся необходимая инфраструктура может быть развёрнута в городе в кратчайшие сроки.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 32 259 случаев заражения, скончались 2102 человека, выздоровели 23 749 человек.