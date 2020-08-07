Россияне в августе хотят отдыхать в Краснодарском крае, Крыму и Санкт-Петербурге – исследование

Россияне в августе планируют отдыхать в Краснодарском крае, Крыму и Санкт-Петербурге, показало исследование сервиса «Яндекс.Путешествия».

Исследование основано на данных о переходах при поиске отеля на август с сайта сервиса на сайты партнёров. Учитывались переходы за период апрель-июль 2020 года.

«Три из пяти самых популярных российских курортов — города Краснодарского края: Сочи и Анапа занимают первую и вторую строчку списка, Геленджик — четвёртую. На третьем и пятом местах крымские курорты — Ялта и Алушта. В топ-15 попали не только места для пляжного отдыха: большое количество туристов привлекают Москва и Санкт-Петербург, а также санатории Кисловодска и Белокурихи», — говорится в документе.

В топ-15 российских направлений также вошли Севастополь, Евпатория, Судак, Феодосия, Ейск и Алупка.

Интерес россиян к туризму, по мнению экспертов, постепенно восстанавливается: в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти наполовину меньше, чем годом ранее, в июне — на треть, а в июле — примерно на четверть.

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