Петербургское метро, где возрос пассажиропоток, напомнило об использовании масок

Петербургский метрополитен после увеличения пассажиропотока напомнил об обязательном использовании масок и перчаток.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в среду на станциях метро в Санкт-Петербурге проводились проверки, пассажиров не пускали без средств индивидуальной защиты. У входов на некоторые станции утром появились очереди, и даже давка из-за проверок пассажиров.

«Петербургский метрополитен в связи с увеличением пассажиропотока напоминает о временных правилах проезда в подземке. До особого распоряжения пассажиры должны находиться на территории метрополитена в защитных масках и перчатках», — говорится в сообщении предприятия.

Метрополитен также сообщает, что для удобства пассажиров средства индивидуальной защиты можно приобрести в киосках сети «Первая полоса» на каждой станции.

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Ранее сообщалось, что в рамках мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) остаётся обязательным в общественных местах, магазинах и транспорте.