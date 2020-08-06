Петербургское метро, где возрос пассажиропоток, напомнило об использовании масок

Петербургский метрополитен после увеличения пассажиропотока напомнил об обязательном использовании масок и перчаток.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в среду на станциях метро в Санкт-Петербурге проводились проверки, пассажиров не пускали без средств индивидуальной защиты. У входов на некоторые станции утром появились очереди, и даже давка из-за проверок пассажиров.
Метрополитен также сообщает, что для удобства пассажиров средства индивидуальной защиты можно приобрести в киосках сети «Первая полоса» на каждой станции.
Ранее сообщалось, что в рамках мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) остаётся обязательным в общественных местах, магазинах и транспорте.