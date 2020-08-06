Эксперт рассказал об опасности зависимости от виртуального мира

ВОЗ уже признала интернет-зависимость болезнью. Беспорядочное блуждание по сайтам, непрерывное виртуальное общение, онлайн-игры — всё это указывает на развивающуюся нездоровую привычку. О проблеме интернет-зависимости школьников мы поговорили с психологом-консультантом Марией Евдокимычевой.

Подмена жизни

— К каким последствиям в будущем может привести зависимость от интернета?

— Любая зависимость является существенным ограничением для полноценной жизни. Алкогольная, наркотическая, игровая и интернет-зависимости имеют общие черты и механизмы развития. Интернет-зависимость влияет на адаптивность к реальной жизни, формирует социопатическую личность, не умеющую общаться с живыми людьми.

В своем крайнем проявлении интернет-зависимость может привести к полной самоизоляции человека от общества. Он закрывается дома и взаимодействует с миром только через интернет. Сейчас так можно решать любые вопросы и удовлетворять любые потребности, но это не реальная жизнь. Она проходит стороной.

— Как понять, что ребёнок стал зависим от интернета?

— Ребёнок больше не интересуется ничем, кроме компьютера и гаджетов, проводит с ними всё время. Забывает обо всём, что не связано с этим. Самообслуживание, обязанности, учеба, кружки, живое общение практически игнорируются. Напоминание родителей о том, что надо сделать, вызывает досаду, агрессию. Также приступы ярости вызывает запрет на использование гаджета.

Фактически у ребёнка реальная жизнь подменяется тем, что он находит в интернете, в том числе, виртуальным общением. Оно привлекательно тем, что можно создать вымышленный образ и наделить его любыми желаемыми чертами, как бы стать идеальным человеком. Поэтому отсутствие реального круга общения у ребёнка или резкое его сужение — это тоже признак зависимости от интернета.

Лимит на гаджеты

— Как вы сказали, зависимый от интернета ребёнок остро реагирует, когда родители пытаются вмешиваться в его новое увлечение. Что тогда делать родителям, чтобы помочь ребёнку победить зависимость?

— Профилактика всегда лучше, чем лечение. Хорошо бы родителям изначально больше уделять внимания своим детям, вникать в их интересы, волнующие их проблемы, устанавливать доверительные отношения. И учить детей жить реальной, а не виртуальной жизнью своим примером. Общение, увлечения, досуг, быт — во всё это стоит активно вовлекать детей.

И обязательно устанавливать лимиты на использование гаджетов. Например, час в день, после того как сделаны все уроки и выполнены обязанности по дому. Сюда же добавим посещение кружков. Всё это важнее гаджетов.

Вообще говоря, правила в семье устанавливают взрослые. Но это не значит, что с детьми не нужно разговаривать, обсуждать, договариваться. Договор работает тогда, когда его подписали две стороны. Кстати, составить такой домашний договор о правах и обязанностях со школьником бывает очень полезно.

— С какого возраста можно разрешать ребёнку пользоваться интернетом?

— Самостоятельно ребенок может пользоваться интернетом, с моей точки зрения, не раньше окончания начальной школы. И родители должны обязательно контролировать контент.

Снимать все ограничения можно после окончания школы, наверное. Хотя это все индивидуально. Есть вполне сознательные 12-13 летние подростки, которых и ограничивать особо не надо, а есть безответственные выпускники школы, готовые сутками сидеть в соцсетях, забыв вообще обо всем.

Родители должны помнить, что интернет, особенно соцсети — это место потенциальной опасности для «залипшего » подростка, потому что интернет-знакомства могут нести угрозу здоровью и жизни. Об этом тоже нужно обязательно разговаривать. О том, кто может скрываться за профилем нового знакомого и чего не надо делать ни при каких условиях.

И о порнографии тоже надо говорить. Очень аккуратно, но надо. Вообще с детьми просто необходимо разговаривать, чтобы быть в курсе их жизни. Тогда у них не будет острой необходимости прятаться в виртуальность от этого мира.

Вообще, чем позже у ребёнка появляется смартфон с доступом в интернет, тем лучше. Компьютер — это другое: там можно настроить фильтры, да и он не всегда под рукой. Поэтому сейчас я знаю многих родителей, вполне обеспеченных, которые покупают детям обычные кнопочные телефоны, а не смартфоны. Даже планшет лучше смартфона, ведь его не будешь таскать в кармане и хватать каждую минуту.

Поэтому родителям стоит серьезно отнестись к вопросу выбора гаджетов и организации времени ребёнка таким образом, чтобы не допустить зависимость от интернета. И лучше всего здесь работает личный пример родителей. Все мы учимся на примере.

Привлекать детей к делам

— Сейчас постепенно снимаются карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Тем не менее многие люди по-прежнему соблюдают режим самоизоляции. Для семьи это сложный период. Во-первых, ребенок от избытка свободного времени тянется к компьютеру, а во-вторых, к компьютеру могут тянуться и взрослые, давая тем самым негативный пример. Как организовать психологически полезный досуг в подобных условиях?

— Вот основная задача здесь — искать и находить полезные и интересные занятия вне интернета.

Устанавливать жёсткие лимиты. Например, час в день на интернет. Хоть шесть раз по 10 минут, хоть сразу 60.

И привлекать к жизни. Учить готовить, гладить белье, сделать уборку вместе, читать бумажные книги, копаться в грядках, за грибами поехать в лес, потом сушить их или солить вместе. Делать это родителям самим, чтобы подавать пример и отвлекать детей.

Издавна все народы привлекали детей в деятельность взрослых, обучая так реальной жизни. Это лучшее, что может быть.

Алена Петрова.