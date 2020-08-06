На Невском пятачке в Кировском районе установят памятные знаки

Музейное агентство Ленобласти объявило тендер на выбор подрядчика для проведения работ на аллее памяти на “Невском пятачке” в Кировском районе Ленобласти.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет вдоль Интернациональной аллеи памяти построить 12 площадок и установить там памятные знаки. Также удалить вокруг аллеи самосевную растительность и разобьют газон. На эти цели выделены 3,8 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимают до 13 августа, 17 августа подведут его итоги.