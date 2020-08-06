Стало известно, где 6 августа зафиксирован 31 новый случай коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 086, выздоровели 4 182. Умерли 56 человек.
Бокситогорский район:
- Пикалево — 1;
Волосовский район:
- Волосово – 2;
Всеволожский район:
- Всеволожск – 1,
- Кудрово – 1,
- Сертолово – 1,
- им. Свердлова – 1,
- Стеклянный – 1,
- Озерки – 1;
Гатчинский район:
- Гатчина – 2,
- Никольское – 1,
- Черново – 3,
- Мыза-Ивановка – 1;
Кингисеппский район:
- Ивангород – 2;
Киришский район:
- Кириши – 4;
Кировский район:
- Назия – 1;
Ломоносовский район:
- Новоселье – 1,
- Гостилицы – 1,
- Куттузи – 1,
- Лебяжье – 1;
Сланцевский район:
- Сланцы – 3;
Тихвинский район:
- Тихвин – 1.