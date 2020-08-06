Стало известно, где 6 августа зафиксирован 31 новый случай коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 086, выздоровели 4 182. Умерли 56 человек.

Бокситогорский район:

  • Пикалево — 1;

Волосовский район:

  • Волосово – 2;

Всеволожский район:

  • Всеволожск – 1,
  • Кудрово – 1,
  • Сертолово – 1,
  • им. Свердлова – 1,
  • Стеклянный – 1,
  • Озерки – 1;

Гатчинский район:

  • Гатчина – 2,
  • Никольское – 1,
  • Черново – 3,
  • Мыза-Ивановка – 1;

Кингисеппский район:

  • Ивангород – 2;

Киришский район:

  • Кириши – 4;

Кировский район:

  • Назия – 1;

Ломоносовский район:

  • Новоселье – 1,
  • Гостилицы – 1,
  • Куттузи – 1,
  • Лебяжье – 1;

Сланцевский район:

  • Сланцы – 3;

Тихвинский район:

  • Тихвин – 1.