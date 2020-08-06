Стало известно, где 6 августа зафиксирован 31 новый случай коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 086, выздоровели 4 182. Умерли 56 человек.

Бокситогорский район:

Пикалево — 1;

Волосовский район:

Волосово – 2;

Всеволожский район:

Всеволожск – 1,

Кудрово – 1,

Сертолово – 1,

им. Свердлова – 1,

Стеклянный – 1,

Озерки – 1;

Гатчинский район:

Гатчина – 2,

Никольское – 1,

Черново – 3,

Мыза-Ивановка – 1;

Кингисеппский район:

Ивангород – 2;

Киришский район:

Кириши – 4;

Кировский район:

Назия – 1;

Ломоносовский район:

Новоселье – 1,

Гостилицы – 1,

Куттузи – 1,

Лебяжье – 1;

Сланцевский район:

Сланцы – 3;

Тихвинский район: