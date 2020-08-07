Грузопассажирское судно «Павел Леонов» спустили на воду в Ленобласти

Грузопассажирское судно проекта PV22 «Павел Леонов» спустили на воду на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), сообщает пресс-служба завода.

«На Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска грузопассажирского судна проекта PV22 «Павел Леонов», — говорится в сообщении.

В настоящее время на заводе ведётся строительство двух грузопассажирских судов PV22 в рамках контракта с АО «Сахалинлизингфлот» для Сахалинской области, которые будут работать на маршруте «Сахалин – Курилы».

По предварительным расчётам, с выходом судов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза. Новый транспорт позволит осуществлять бесперебойные перевозки в любое время года.

Отмечается, что новый концепт проекта PV22 имеет улучшенную ледопроходимость и улучшенные манёвренные качества по сравнению с существующими судами. Для 146 пассажиров судна предусмотрено 38 кают. Судно также оборудовано грузовым трюмом и может перевозить генеральные грузы, контейнеры, а также легковые автомобили. Для погрузочно-разгрузочных операций на необорудованные причалы судно оснащено собственными кранами.

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Длина грузопассажирского судна проекта PV22 — 75 метров, ширина – 15,5 метра, скорость – 14 узлов, экипаж – до 28 человек.