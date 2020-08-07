Обвиняемый в содействии террористам арестован в Санкт-Петербурге

Мужчина, обвиняемый в содействии террористической деятельности в Сирии, арестован в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

«В Санкт-Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в содействии в участии в террористической деятельности», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 27-летний обвиняемый с августа 2018 года по март 2019 года помогал активировать боевикам из террористических организаций, воюющим в Сирии, интернет-мессенджеры с использованием сим-карт.

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Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 ст. 205.5 УК Р «Содействие в участии в террористической деятельности».