В Ленобласти 30 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 7 августа

В Ленобласти на утро 7 августа зафиксированы 30 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтвержден 5 241 случай новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 1 421 случай (27,1%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 877 135 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 119 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 14 725 человек. При этом за сутки выздоровели 7 235 человек, общее число выписанных — 683 592.