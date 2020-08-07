Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых читающих городов России

Электронные и аудиокниги больше всего читают и слушают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, самый активный книголюб, на счету которого более двух тысяч прочитанных и прослушанных произведений за год, живёт в Ангарске, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.
В преддверии Всемирного дня книголюбов, который отмечается 9 августа, сервис по подписке проанализировал данные за последний год и составил рейтинг самых читающих городов России. Всего было охвачено более 800 тысяч профилей пользователей.
Согласно аналитике, в Москве за прошедший год больше всего читали и слушали бестселлер Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд», в Санкт-Петербурге чаще открывали электронную книгу «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и слушали аудиоверсию «Все хреново» того же автора, а в Краснодаре читали «Привычку быть счастливым» Алекса Байхоу и слушали «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса.