Строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург планируется начать в 2022 году — Минтранс России

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется начать в 2022 году, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Мы приступим к началу реализации (этого проекта — ред.), я думаю, в 2022 году. Этот проект в наших перспективных планах», — сообщил Дитрих в пятницу.

Он отметил, что РЖД сейчас ведёт проектирование этой магистрали.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей, а ее пилотный участком — Москва-Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода.

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Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. РЖД занялись и этим проектом. Ее ориентировочная стоимость оценивалась в 1,5 триллиона рублей. РЖД в 2019 году отмечали, что рассматривают строительство двух ВСМ как общий проект — Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. Стоимость всей этой ВСМ оценивалась в 2,3 триллиона рублей. Компания сообщала о планах запустить ВСМ Москва — Нижний Новгород в 2024 году, Санкт-Петербург — Москва — в 2026 году.