Строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург планируется начать в 2022 году — Минтранс России

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется начать в 2022 году, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.
Он отметил, что РЖД сейчас ведёт проектирование этой магистрали.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей, а ее пилотный участком — Москва-Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода.
Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. РЖД занялись и этим проектом. Ее ориентировочная стоимость оценивалась в 1,5 триллиона рублей. РЖД в 2019 году отмечали, что рассматривают строительство двух ВСМ как общий проект — Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. Стоимость всей этой ВСМ оценивалась в 2,3 триллиона рублей. Компания сообщала о планах запустить ВСМ Москва — Нижний Новгород в 2024 году, Санкт-Петербург — Москва — в 2026 году.