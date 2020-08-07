МФЦ готовы предоставить полный список услуг во всех районах Ленобласти

В Ленинградской области за июль количество обращений в МФЦ увеличилось на 40%. Лидерами по объему стали Мурино и Выборг — граждане обращались в каждый из филиалов более 30 тысяч раз.

Наибольшей популярностью пользовались услуги по регистрации прав на недвижимость, кадастровый учет, регистрация на портале Госуслуг. Малые МФЦ в небольших населенных пунктах также с июля возобновили полноценную работу.

МФЦ Ленинградской области работают без обязательной предварительной записи во всех районах, однако запись, осуществленная ранее, сохраняется за гражданами. Тем не мене, прием и выдача документов происходит по талонам в электронной очереди в филиале. Заявителей обслуживают только при наличии медицинских масок.

Ранее ivbg.ru писал, что выбрать место для голосования на выборах губернатора Ленобласти можно в МФЦ. Таким образом многофункциональные центры региона с 29 июля начинают прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения в день выборов, которые пройдут 13 сентября.