Седовласого мужчину разыскивают после ограбления продуктового магазина в Петербурге

Ранним утром 6 августа неизвестный в медицинской маске ограбил магазин «Дикси» на улице Рылеева в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, мужчина зашел в помещение и начал угрожать ножом 19-летней кассирше. Мужчина потребовал открыть кассу, откуда в итоге забрал 7,5 тыс. рублей, после чего скрылся.

Заместитель администратора сразу же обратился в полицию. Преступнику на вид 35-40 лет, его рост около 170 см, волосы седые. Мужчина был одет в темно-синюю куртку и синие джинсы.

Возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Ведется розыск.