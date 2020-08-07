Сегодня, 7 августа, Александр Дрозденко с рабочим визитом посетил Гатчинский район, где встретился с местными жителями.

Глава региона обозначил основные проблемы Гатчинского района. В частности, регулярные отключения электричества, качество воды в поселениях района, вывоз мусора и оборудование контейнерных площадок. И рассказал о путях их решения.

Также Александр Дрозденко сообщил, что в этом году начинает ремонт дороги “Виллози – Коммунар” — будет восстановлено полотно, в отдельных местах смонтирован тротуар.

Ранее мы сообщали, что после сегодняшнего открытия реконструированной объездной дороги вокруг Гатчины, в правительстве Ленобласти всерьез задумались о присвоении городу статуса столицы.