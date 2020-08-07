Мотоциклист влетел в машину дорожных рабочих во Всеволожском районе

Сегодня днем, 7 августа, на пятом километре трассы «Петербург — Запорожское — Приозерск» во Всеволожском районе произошла авария. Участниками стали мотоцикл и машина дорожных рабочих.

По предварительным данным, транспортным средством управлял 50-летний мужчина — у деревни Кавголово он въехал в машину дорожных рабочих, которые убирали дорожное полотно.Движение было временно перекрыто, а в районе работ установили соответствующие ограждения-конусы.

Мотоциклиста увезли в больницу. Степень полученных травм и обстоятельства случившегося уточняются, передает 47news.