В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 31 человека

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 31 человека, в Санкт-Петербурге — у 155-ти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 августа.

В России за указанный период выявлено 5 212 новых случаев заражения, зафиксировано 129 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 6 615 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода, выздоровело 690 207 человека.

Ранее ivbg.ru писал, что правительство Ленинградской области рассмотрит переход Гатчинского района из «красной» зоны в «желтую». Ранее такой переход совершили Всеволожский и Тосненский районы.