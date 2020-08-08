Десятиклассница наелась антидепрессантов и попала в больницу в Петербурге

Вчера ночью, 7 августа, в Детскую больницу №1 в Петербурге доставили 16-летнюю девушку без сознания. Ее забрали медики из частного дома Светлой улице в Горелово.

По предварительным данным, у десятиклассницы зафиксировали острое отравление антидепрессантом и резаные раны рук. Состояние пациентки оценивают как тяжелое, передает АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что ребенок состоит на учете у психиатра. Семья полная и считается благополучной. Мать занимает высокий пост в аэропорту «Пулково», отчим не работает.