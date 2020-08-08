Александр Дрозденко рассказал о газификации и благоустройстве Живого Ручья

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Лужский район лично обсудил и жителями Живого Ручья вопрос газификации и благоустройства.

Незадолго до этого на проблемы населенного пункта пожаловалась местная жительница в ходе прямой линии с губернатором. Александр Дрозденко поручил привести в порядок придомовую территорию дома, где живет женщина, и подвал, куда попадает пода.

«Хорошие у вас места, уютные. Но нужно провести небольшое благоустройство. В следующем году начнется газификация, установим современную котельную, Леноблводоканал поработает с очистными сооружениями», — обратился Александр Дрозденко к местным жителям.

После звонка на прямую линию успели покосить траву и полностью привести в порядок подвал.

Напомним, в Ленинградской области выделили дополнительные 173 млн рублей на благоустройство. По результатам конкурсного отбора субсидии для повышения качества городской среды получат 10 муниципальных образований.