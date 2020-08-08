В Луге открыли первую модульную станцию очистки воды

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Лужский район открыл первую модульную станцию очистки питьевой воды в микрорайоне Луга-3. Такие объекты повысят качество питьевой воды для 35 тысяч жителей города.

Вода проходит фильтрацию, насыщение кислородом, обезжелезивание, обеззараживание и прочие технологические процессы. На выходе со станции она полностью соответствует всем нормативам. Станцию очистки смонтировали и подключили к сетям инженерно-технического обеспечения. Участие в открытии принял также лось Лосилий — народный символ Ленинградской области, изображение которого появится на спецтехнике и питьевой воде областного водоканала. Губернатор связал мероприятие с годом чистой воды, которым объявлен 2021 год.

«Вода должна быть чистой в наших кранах, на очистных сооружениях и в водоемах. Леноблводоканал активизировал решение этой важнейшей задачи. Берем повышенные обязательства — за три года решить вопросы по качеству воды. Уже до конца года чистой воды в регионе будет установлено более 100 станций по образцу открытой сегодня», — заверил Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти сообщил, что сейчас ведется разработка проектов по шести крупным водоочистным сооружениям Леноблводоканала: в Выборге, Волхове, Кингисеппе, Лодейном Поле, Колчаново и поселке Паша. Завершить проектные работы должны в начале 2021 года.

Для Лужского района заказывают 16 станций водоочистки, две из которых уже работают в поселках Почап и Тесово. Остальные установят в райцентре. Всего в Ленинградской области до конца года планируют заказать 50 станций, которые установят во всех районах.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области 2021 год объявлен годом чистой воды. Александр Дрозденко отметил, что у регионального правительства в числе задач — экология, ликвидация незаконных свалок, благоустройство населенных пунктов, строительство дорог, детсадов и школ, и многое другое, однако в будущем году в приоритете окажется чистая вода.