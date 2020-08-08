Александр Дрозденко оценил преображение набережной в Луге

В Луге завершаются работы по благоустройству набережной. Александр Дрозденко осмотрел территорию и вспомнил, как год назад на этом месте находились заросли.
Под благоустройство попали семь общественных территорий Лужского района в 2020 году: сквер на ул. Урицкого, пляж у пешеходного моста и набережная в Луге, сквер в Серебрянском поселении, Аллея Славы в Толмачевском поселении, пространства для прогулок и отдыха в Оредежском и Мшинском поселениях.
Кроме того, в 2019 году Луга победила во Всероссийском конкурсе лучших создания комфортной городской среды, и сейчас ведутся работы по созданию рекреационного каркаса города — модернизация главного городского парка и набережной реки Луга.
В Ленинградской области до 2024 года должны благоустроить 534 общественных пространства.