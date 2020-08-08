Жителей Мурино встревожила массовая гибель птиц

Жителей микрорайона «Медвежий стан» в Мурино встревожила странная массовая смерть птиц. Летом они неоднократно сталкивались с неприятными находками в виде мертвых пернатых.

Так, один из местных жителей неподалеку от своего дома на прошлой неделе обнаружил мертвого чижа. Недавно он также увидел мертвую птицу во время прогулки с собакой. Кроме того, соседка забрала у детей сразу несколько трупов пернатых. Отмечается, что в основном речь идет о стрижах и чижах, голубей и воробьев, как правило, не находят, сообщает «Родина на Неве».

Сообщения о мертвых птицах появились в группе жилого комплекса «Старая крепость» с приходом лета, рассказал житель микрорайона «Медвежий стан» Павел Синявин.

Тем временем другая местная жительница рассказала, как на днях увидела скучковавшихся вокруг ряда мертвых птиц детей. Жильцы микрорайона сочли массовую гибель птиц странной и сдали бездыханных пернатых на проверку в управление ветеринарии. К приезду специалистов ни одного трупа обнаружить не удалось. Тем не менее, результаты по уже сданным образцам должны быть готовы через 10 дней. Предварительно, это может быть связано с отравлением или каким-либо заболеванием.