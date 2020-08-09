Отдыхающие на российских курортах жалуются на нарушение безопасной дистанции на пляжах, длинные очереди, а также формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц.

Об этом в воскресенье, 9 августа, рассказала инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.

Такие выводы позволили сделать данные функционирующего при фонде центра «Безопасность 2.0». За почти месяц работы горячей линии в центр поступили 352 звонка и сообщения на электронную почту, а также через специальную форму на сайте.

«Шестьдесят пять процентов из них — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», — цитирует Сутормину «РИА Новости»

Она уточнила, что большая часть обращений приходит от туристов, посетивших южные регионы страны — Краснодарский край, Крым.

По словам Суторминой, несколько граждан пожаловались на процедуру возврата средств за авиабилеты, оставшиеся — на проблемы с сервисом: отсутствие полотенец, иных необходимых предметов, постоянный шум со стороны соседей, иногда грубость со стороны работников.