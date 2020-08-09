Отдыхающие на российских курортах жалуются на нарушение безопасной дистанции на пляжах, длинные очереди, а также формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц.
Об этом в воскресенье, 9 августа, рассказала инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.
Такие выводы позволили сделать данные функционирующего при фонде центра «Безопасность 2.0». За почти месяц работы горячей линии в центр поступили 352 звонка и сообщения на электронную почту, а также через специальную форму на сайте.
Она уточнила, что большая часть обращений приходит от туристов, посетивших южные регионы страны — Краснодарский край, Крым.
По словам Суторминой, несколько граждан пожаловались на процедуру возврата средств за авиабилеты, оставшиеся — на проблемы с сервисом: отсутствие полотенец, иных необходимых предметов, постоянный шум со стороны соседей, иногда грубость со стороны работников.