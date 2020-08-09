Серьезный пожар в Невской Дубровке, новые зараженные: главное в Ленобласти за 9 августа

Сегодня, 9 августа, стало известно о новых зараженных коронавирусом в Ленобласти, благотворительном концерте, появилась информация о серьезном пожаре в Невской Дубровке.

Субботник в Сосновом Бору

Накануне волонтеры на территории сквера им. А.П. Александрова провели субботник. Участники мероприятия очистили площадь от песка, листы, пыли, мусора, а также отремонтировали и покрасили скамейки. Они договорились продолжить совместную работу над контролем состояния и благоустройством памятников в городе.

Пагубное влияние фруктов

Эксперт раскрыла негативное влияние фруктов на печень. По словам врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, семечковые фрукты, такие как яблоки и груши, содержат большое количество фруктозы, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени.

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозу для организма.

Благотворительный концерт

У стен Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря состоится благотворительный концерт. За дирижерский пульт Брасс-ансамбля Мариинского театра встанет Валерий Гергиев.

Мероприятие пройдет рамках сотрудничества правительства Ленинградской области и Мариинского театра.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 30 человек. Всего в регионе зафиксировано 6177 заболевших, полностью выздоровели при этом 4214 человек.

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Пожар в Невской Дубровке

Цех по производству дверей в Невской Дубровке Всеволожского района полыхал сегодня утром, 9 августа. Площадь возгорания составила 750 кв.м., работы осложняло сильное задымление.

Ранг пожара повысили до второго номера, в ликвидации возгорания задействовали 40 человек и 13 единиц техники. В 6:11 пожар удалось локализовать, спустя час огнеборцы устранили открытое горение.