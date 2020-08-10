Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. После оглашения уверенной победы Александра Лукашенко, десятки тысяч человек вышли на улицы крупных городов страны. Акции протеста перетекли в жестокие столкновения с полицией. Рассказываем, что происходит у наших соседей

Бабарико

Основными конкурентами действующего президента считались Виктор Бабарико и Сергей Тихановский. Первый 20 лет занимал должность председателя правления «Белгазпромбанка». Бабарико оставил пост 12 мая 2020 года, чтобы принять участие в выборах.

Кандидата поддержали многие деятели науки и искусства Белоруссии. Виктор Бабарико превратился в главного оппозиционного кандидата. Для регистрации на выборы по законам Белоруссии необходимо представить 100 000 подписей в поддержку кандидата. Бабарико собрал нужно количество в рекордные сроки. К 6 июню он побил рекорд по собранным подписям, собрав более 230 000 голосов. 19 июня штаб Бабарико сообщал о 425 000 собранных подписей. Опросы в сети показывали предполагаемую победу кандидата на выборах с 50% голосов избирателей.

11 июня силовые структуры Белоруссии начали обыски в «Белгазпромбанке». На следующий день задержали пятнадцать бывших и нынешних сотрудников банка, которые начали давать показания против Бабарико. Сам кандидат заявил, что уголовные дела имеют политический контекст. Александр Лукашенко заявил, что «поручил комитету госконтроля провести проверку работы Белгазпромбанка».

18 июня Бабарико задержали, а вскоре арестовали, отправив в СИЗО Комитета госбезопасности. Ему предъявили обвинения по трем статьям: «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере» и «дача взятки повторно либо в крупном размере». Силовики страны утверждают, что за несколько лет из Белоруссии в Латвию было выведено 430 млн долларов. А Бабарико непосредственно руководил серыми схемами.

После задержания Виктор Бабарико выбыл из президентской гонки. Это событие привело к волнам протеста в стране.

Сергей и Светлана Тихановские

Вторым конкурентом Лукашенко считался блогер, ведущий канала «Страна Для Жизни» Сергей Тихановский. Его предвыборная кампания также закончилась задержанием. Во время общения с избирателями в Гродно, 29 мая, неизвестная женщина подошла к кандидату и стала хватать его за руки. Сергей отказался общаться женщиной, после чего та обратилась к двум милиционерам. Те попытались задержать Тихановского, но за него заступились избиратели, оттолкнув силовиков. Один из милиционеров получил травму. После этого на площади появился ОМОН. Тихановского и еще девять человек задержали.

На сегодняшний день содержание Тихановского под стражей белорусский суд продлил до 29 сентября. За за два месяца Тихановский несколько раз попадал в карцер. На одном из судебных заседаний были показаны фото Сергея, на которых он был измучен. Сторонники кандидата с трудом узнали в нем известного блогера. Изначально ему предъявили обвинение по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Вскоре добавилось обвинение по статье «воспрепятствование проведению выборов».

На фоне задержаний Бабарико и Тихановского главным лицом оппозиции стала Светлана Тихановская. Жена Сергей Тихановского никогда не занималась политикой, но после задержания мужа подала документы на регистрацию ее в качестве кандидата в президенты. Два месяца в стране регулярно проходили стихийные митинги в поддержку Тихановской. Несколько раз ей поступали угрозы от неизвестных лиц. Но несмотря на все препятствия, Тихановскую допустили до выборов.

Выборы

Избирательные участки в Белоруссии закрылись в 20:00 по московскому времени. По данным официальных экзит-поллов, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Тихановская — 6,8%. При этом на участках за границей Тихановская победила с подавляющим преимуществом. Окончательные итоги ЦИК планирует огласить 14 августа.

Выборы прошли при высокой явке: официальные данные называют цифру 84,05%. Вечером на нескольких участках в Минске собрались большие очереди. Из-за чего работа десяти участков была продлена.

Фото здесь и далее: meduza.io

В течение всего дня голосования в стране были проблемы с интернетом. Плохо работали мессенджеры Telegram и Viber. А некоторые заблокированные в стране сайты не работали даже с помощью VPN-сервисов. После закрытия избирательных участков перестал работать крупнейший независимый портал Tut.by, а также государственное агентство «Белта».

Столкновения с полицией

После закрытия избирательных участков, силовики перекрыли основные площади страны, чтобы не допустить сборы противников Лукашенко. По сообщениям СМИ, милиция применяла против людей светошумовые гранаты и резиновые пули. Милицейский автозак сбил одного из протестующих. Сейчас его судьба неизвестна. Сначала СМИ писали, что он погиб, но МВД страны опровергло эту информацию.

«Медуза» сообщает, что в нескольких городах, в частности, в Кобрине и Бобруйске сотрудники ОМОН сняли шлемы, опустили щиты и не стали разгонять протестующих. Но, например, в Гомеле и Бресте силовики применяли слезоточивый газ и избивали людей. МВД сообщило о 3 тыс. задержанных.