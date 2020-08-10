Подарки первоклассникам, “Ленинградское здоровье” и новые зараженные: главное в Ленобласти за 10 августа

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 10 августа.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки коронавирус выявили у 28 человек. Всего в регионе зафиксировано 6205 заболевших, полностью выздоровели 4227 человек (68,1%).

Школа-долгострой в Шлиссельбурге

Подрядчик обещает сдать ее в эксплуатацию в октябре 2020 года. Строительство школы началось еще в 2012 году, за это время сменилось несколько подрядчиков. Сейчас образовательное учреждение готово на 85%.

Статистика ДТП

За шесть месяцев в Ленобласти зафиксировано 12,4 тысяч аварий , в которых погибли 174 человека и 1 563 пострадали. В петербурге за этот период произошло 50,6 тыс. ДТП, погибли — 103 человека и пострадали 2780.

“Ленинградское здоровье”

В регионе подвели первые итоги акции “Ленинградское здоровье”: за неделю диспансеризацию прошли 2 564 человек. Активнее всего на профилактические осмотры шли жители Всеволожского, Тихвинского и Гатчинского районов.

Подарки первоклассникам

В этом году все первоклассники от региона получат по рюкзаку, а также три книги: “Дом родной – Ленинградская область”, “Все для победы”, “Азбука безопасности и здоровой жизни” и светоотражающую полоску. Всего 1 сентября впервые за парты сядут 21,7 тысяч детей.