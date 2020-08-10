Школу долгострой в Шлиссельбурге планируют сдать в октябре

Школу, за парты которой с Нового года сядет 600 детей, посетил сегодня, 10 августа, глава Ленобласти Александр Дрозденко

«Эту школу жители Шлиссельбурга ждут с нетерпением и сегодня мы видим, что работы подходят к концу, дети смогут учиться в новых классах с третьей четверти», — отметил Александр Юрьевич.

Строительство школы в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области» началось еще в 2012 году, за это время сменилось несколько подрядчиков. Сейчас школа готова на 85%, третий подрядчик обещает сдать ее в эксплуатацию в октябре 2020 года.

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Отметим, что за два года реализации нацпроекта «Образование» школы, училища, организации допобразования Ленобласти получат новое оборудование, лаборатории и мастерские, кванториумы и перейдут на самые современные образовательные программы. Для реализации нацпроекта «Образование» регион привлек федеральное софинансирование на 2019-2020 годы в размере 631 млн рублей и вложит 621 млн рублей из бюджета.