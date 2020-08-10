Александр Дрозденко обсудил актуальные проблемы с жителями Шлиссельбурга

Губернатор Ленобласти на встрече с жителями Шлиссельбурга обсудил острые вопросы, в частности, ремонт транспортно-дорожной сети, освещение улиц, капитальный ремонт домов и другие.

Глава региона предложил пакет мер, которые позволят преодолеть отставание города в социально-экономическом развитии. Через год пообещал отчитаться об их выполнении.

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Он также сообщил, что в 2023 году планируется построить новый дом для переселения из аварийного жилья. Всего до конца 2021 года будет капитально отремонтировано 24 домов. А дольщики четырех домов-долгостроев смогут получить компенсации.

К тому же глава региона дал поручение в 2022 году завершить строительство нового бассейна на 8 дорожек, а также начать проектирование реконструкции заброшенного стадиона.