Назван ареал обитания клещей-переносчиков смертоносного китайского вируса SFTS в России

В России клещи-переносчики выявленной в Китае вирусной инфекции SFTS распространены на Дальнем Востоке. Как сообщают «Известия», на текущий момент вирус в них не обнаружен.

Вирусолог Михаил Щелканов отметил, что SFTS – не респираторная инфекция и не передается от человека к человеку. Поэтому патоген не получит широкого распространения в мире.

Кормителями клещей-переносчиков будут пятнистые олени, крупный рогатый скот, лошади, собаки, гималайские медведи, амурские лесные коты, барсуки и азиатские бурундуки.