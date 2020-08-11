Мишустин позволил медикам, борющимся с коронавирусом, выходить на пенсию досрочно

Сегодня, 11 августа, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские медики получили право на досрочный выход на пенсию.

Отмечается, что это будет действовать на медработников, работающих с зараженными коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства во вторник, 11 августа.

Так, пенсионный стаж работающим в стационарах, на скорой и в амбулаторных условиях будет идти по принципу «день за два». Такой порядок исчисления пенсионного стажа будет действовать с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Ранее американские медики назвали неожиданный симптом коронавируса. Они также заявили, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.