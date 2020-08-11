Ленобласть заняла четвертое место в рейтинге регионов по производству вина

Ленинградская область заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по объемам производства вина за шесть месяцев 2020 года.

Рейтинг составлен на основе данных Росалкогольрегулирования. Так, в 47 регионе производство вина выросло на 3,5% и достигло 1,12 млн дал, сообщает РБК.

Первое место досталось Краснодарском краю, где произвели 6,43 млн декалитров вина, что в целом соответствует объемам производства за аналогичный период прошлого года (-0,4%, 6,46 млн дал). На втором месте рейтинга находится Крым, где производство увеличилось на 21,6% и достигло 2,92 дал.