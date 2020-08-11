На «Ладоге» проходит «Молодежный бизнес-драйв»

На площадке молодежного образовательного форума СЗФО «Ладога» проходит «Молодежный бизнес-драйв» и День здоровья.

«Одним из главных факторов для запуска проекта является способность к риску и выходу из зоны комфорта. Наша задача — создать условия для развития бизнеса, предоставить гранты, субсидии, дать возможность участия в образовательных программах, бизнес-акселерации, чтобы поддержать вашу смелость», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Дмитрий Ялов приехал на форум «Ладога», где встретился с молодыми и активными предпринимателями. Также сегодня, в День здоровья, для форумчан работала интерактивная площадка «Ты сможешь помочь!», где ребятам показали методы оказания первой медицинской помощи.

Напомним, форум «Ладога» проходит в Ленобласти с 2009 года. Это уникальная образовательная и коммуникативная площадка для молодежи, где каждый может реализовать себя.