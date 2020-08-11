Гостехнадзор Ленобласти выходит на операцию «Квадроцикл»

Специалисты областного Гостехнадзора проверят квадроциклы и их водителей с 12 по 23 августа

Особое внимание инспекторы Гостехнадзора совместно с подразделением ДПС ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти и службой участковых уполномоченных уделят документам о постановке на учет транспортного средства, техническом осмотре и страховании, а также наличию прав на управление квадроциклом.

В связи с этим ivbg.ru напоминает владельцам техники о необходимости иметь при себе все необходимые документы и эксплуатировать исправную, с прохождением технического осмотра, застрахованного в установленном порядке технику.

Проверки носят, прежде всего, профилактический характер. Ведь нарушение правил, отсутствие права приводят к ДТП с тяжелыми последствиями и несут угрозу жизни и здоровью граждан.