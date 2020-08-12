На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 августа 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области:

Р-21 «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией):

км 12-179 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 40-4 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – демонтаж праздничных консолей;

км 68-74 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – покос травы в РП.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Новгород – Петербург):

км 593-674 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672 – ограничение скорости движения в направлении СПб. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.

А-181 «Скандинавия» (Петербург – Выборг – граница с Финляндией):

км 47-65 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – мойка проезжей части;

км 126 – ограничение скорости движения в сторону СПб. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;

км 142-143 – ограничение движения в сторону Финляндии. Период – с 12.07 по 16.07 круглосуточно. Причина – ремонт асфальтобетонного покрытия картами;

км 155-158 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – заливка швов асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-13 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 95-123 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – скашивание травы вручную.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: